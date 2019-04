Komenda wywalczy w sądzie 18 milionów?

Niesłusznie skazany na 25 lat za zabójstwo Tomasz Komenda domaga się 18 milionów odszkodowania od Skarbu Państwa. Wniosek w tej sprawie trafił dziś do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.



Oprócz odszkodowania, Tomasz Komenda domaga się ponad 800 tysięcy zadośćuczynienia za niemożliwość podjęcia pracy, wyłączenia jawności sprawy, a także przeniesienia jej do innego sądu okręgowego.