Kolumna pancerna PiS. Ile takich wózków wystawi KOD?

Sklep Mulan.pl z akcesoriami dziecięcymi ma w swojej ofercie wózek patriotyczny. Póki co, nie można go wprawdzie kupić (produkt niedostępny). Być może sprzedawał się po prostu znakomicie i wkrótce ponownie wróci do sprzedaży.

Na wszystkie marsze będzie jak znalazł. I nie tylko. Bo wózek dziecięcy to w dzisiejszych czasach prawdziwy wyróżnik patriotów. Lewacy dzieci nie mają, bo po co? Na zdrowie - wkrótce wyginą. A normalni, konserwatywni Polacy idą naprzód.

Biało-czerwone wózki są w sam raz na nowy baby-boom, który jest efektem programu 500+. Ulice polskich miast wkrótce zaleją takie "kolumny pancerne" PiS. A ile dywizji wózkowych wystawi KOD i reszta popłuczyn po III RP?

fronda.pl

30.01.2017, 10:30