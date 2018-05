Kolumna Chwały Wojska Polskiego zamiast Pałacu Kultury? Macierewicz: PKiN to symbol władzy sowieckiej!

W swoim cotygodniowym felietonie w Raidu Maryja i Telewizji Trwam były szef MON, Antoni Macierewicz odniósł się m.in. do planów prezydenta Andrzeja Dudy dotyczących referendum konsultacyjnego ws. konstytucji.

"Jaka ma być konstytucja, zdecydował o tym całym swoim działaniem, wysiłkiem, krwią i postawą polski naród. Zdecydował zwłaszcza w ciągu ostatnich dwóch lat, pokazując, jakie wartości są mu najbliższe"-podkreślił. Wśród tych wartości Macierewicz wymienił m.in. wartości religijne, sprawiedliwość społeczną, patriotyzm, antykomunizm, silną polską armię z Sojuszu państw Europy Środkowej wraz ze Stanami Zjednoczonymi.

"Warto pamiętać, że jeżeli ma być nowa konstytucja, to te wartości patriotyczne, społeczne i polityczne powinny być jej fundamentem"-podkreślił polityk Prawa i Sprawiedliwości. Czwartkowy felieton nawiązywał do rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przewodniczący podkomisji smoleńskiej przypomniał wczoraj, że ta data to nie tylko rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ale również święto Matki Bożej Królowej Polski.

"Ta synteza religii i bytu państwowego, ten związek najgłębszy, jaki może być, który ukształtował ducha i całą tradycję narodową, jest szczególnie istotny i ważny"-ocenił poseł.

Antoni Macierewicz wskazał, że związek kultu maryjnego i szczególnej opieki Maryi nad Polską i Polakami uwidocznił się szczególnie w 1920 r. Cud nad Wisłą sprawił, że papież Pius XI uczynił ten dzień świętem religijnym w państwie polskim, podkreślając, że Maryja jest Królową Polski.

"Wydaje się, że ten wielki czas 1920 r., największe zwycięstwo i największy wkład w historii Europy, jaki Polska przekazała, jest po dzień dzisiejszy lekceważony. Nawet więcej, w jakimś wymiarze bezczeszczony"-ocenił wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. W jaki sposób bezczeszczony? Chociażby poprzez symbole sowieckiej władzy wciąż straszące w Warszawie.

"W centrum Polski symbolem Warszawy, bohaterskiej stolicy, która zatrzymała bolszewików i uratowała Europę przed zagładą, stoi symbol sowieckiej władzy – Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina. Tam powinna stać Kolumna Chwały Wojska Polskiego zwieńczona figurą Matki Boskiej Hetmanki Polski"-stwierdził Antoni Macierewicz.

"To jest prawdziwy symbol Polski i taki jest związek trwały naszej tradycji, naszego dorobku cywilizacyjnego i naszej wiary"-podkreślił były szef MON.

yenn/Radio Maryja, Fronda.pl