'Kolekcjoner' kamienic, Marek M. został ukarany

Jak ustalono w toku śledztwa, Marka M. w 2014 r. ustanowiono kuratorem współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Targowej. M. domagał się ponadto wydania mu w zarząd kamienicy zlokalizowanej na tej nieruchomości. Oskarżony złożył przed sądem oświadczenie, z którego miało wynikać, że miejsce pobytu współwłaścicielki nieruchomości jest nieznane, a on sam bezskutecznie prowadził poszukiwania. Okazało się jednak, że w innym postępowaniu sądowym M. domagał się "stwierdzenia nabycia przez osoby trzecie praw do spadku po współwłaścicielce nieruchomości przedkładając jej akt zgonu". Co to oznacza w praktyce? Śledczy uznali, że Marek M. "miał wiedzę o śmierci osoby, którą chciał reprezentować jako kurator". Oskarżony nie przyznał się do winy.