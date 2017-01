Kolekcja Czartoryskich już wkrótce będzie znowu polska!

reklama

Ministerstwo kultury zamieszcza na stronie internetowej szczegóły zakupu kolekcji Książąt Czartoryskich. Resort informuje, że 29 grudnia 2016 r. podpisano dwa akty notarialne. Pierwszy z nich to umowa darowizny i sprzedaży ruchomości należących do Adama Karola Czartoryskiego i Fundacji XX Czartoryskich. Drugi - to umowa (przedwstępna) darowizny nieruchomości krakowskich Fundacji Książąt Czartoryskich.

Ministerstwo kultury podaje, że zamieszcza te informacje w związku z pytaniami, napływającymi do resortu, dotyczącymi zakupu kolekcji. Całkowita należność za kolekcję wpłynęła na konto Fundacji XX Czartoryskich.

Ministerstwo informuje, że wartość transakcji zbliżona jest do kwoty, jaką Polska rocznie wydaje z budżetu państwa oraz środków europejskich na ochronę i konserwację zabytków.

Zakupione obiekty stały się własnością Skarbu Państwa. Po wydaniu przez Prezes Rady Ministrów rozporządzenia do ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, które upoważni poszczególnych ministrów do dysponowania majątkiem Skarbu Państwa, zbiory zostaną przekazane Muzeum Narodowemu w Krakowie.

Zakupione zbiory liczą łącznie 86 tys. obiektów muzealnych i 250 tys. obiektów bibliotecznych. Najbardziej znane dzieła z kolekcji to "Dama z gronostajem" Leonarda da Vinci, "Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem" Rembrandta, „Polonia - Rok 1863” Jana Matejki, a także m.in. rysunki Rembrandta i Pietera Bruegla Starszego oraz ryciny Albrechta Dürera.

Oprócz arcydzieł światowego formatu w skład kolekcji wchodzą pamiątki po zasłużonych dla ojczyzny Polakach - księciu Józefie Poniatowskim, Tadeuszu Kościuszce, Stanisławie Żółkiewskim, Janie III Sobieskim czy Janie Henryku Dąbrowskim. Wśród obiektów muzealnych są m.in. buławy hetmańskie, trofea wiedeńskie, trzewiki koronacyjne Zygmunta Augusta, pamiątki po generale Kniaziewiczu, maska pośmiertna Fryderyka Chopina, a także pozostałości po rozgrabionej przez wojska niemieckie szkatule królewskiej, która zawierała pamiątki po królach polskich.

emde/Polskie Radio

13.01.2017, 11:20