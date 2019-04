Kolejny sukces Centralnego Biura Śledczego Policji. Brawo! Oby tak dalej!

W poniedziałek, 1 kwietnia, mundurowi funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) przeprowadzili kolejną akcję przeciwko przestępcom gospodarczym. Tym razem działania prowadzono jednocześnie w Polsce i w Niemczech. W naszym kraju przeszukano ponad 50 obiektów.i Zatrzymano 13 podejrzanych.. wśród nich był główny organizator nielegalnego biznesu. Polegał on na sprowadzaniu do Niemiec oleju smarowego, który w nielegalnej bazie paliw był uzdatniany i sprowadzany – jako już olej napędowy – do Polski. Oczywiście, na podstawie fałszywych dokumentów. O tym, co działo się dalej Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP, mówi tak: „Nielegalne paliwo mogło trafiać na stacje benzynowe, jak i do dużych firm transportowych na terenie całego kraju. Z ustaleń śledczych wynika, że tygodniowo z Niemiec sprowadzano kilkanaście wypełnionych nim cystern”.