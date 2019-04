Kolejny sondaż, który pokazuje jasno: PiS wygra eurowybory

Cogito ergo sum 13.4.19 9:24

Miałem głosować na konfederacje, ale okazało się że są tam ci co chcą narkotyki dawać dzieciom, i co nie szanują Świętego Kościoła Katolickiego, jest tam też bosacki co to wygląda jak 16 latek, a parę lat temu wchodził w tyłek Giertychowi i biegał jak głupi po TVN i innych lewackich mediach. Dlatego oni są już u mnie skreśleni, zagłosuję tylko i wyłącznie na PiS bo to PRAWDZIWI POLACY.