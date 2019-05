Kolejny sondaż, kolejna wygrana PiS!

man woman albo gender 23.5.19 13:22

To nie sondaż, to klikalna ankieta.



W sondażach PiS minimalnie przegrywa już bez podliczania "przystawek" (np. zrobionym przez Kantar 20 maja - [1]), prezes w roli obrońcy biskupów kryjących pedofili zaplątał się we własne nogi. Matołuszek kupujący ziemię za bezcen od Gulbinowicza również nie pomaga na ostatniej prostej.



[1] - https://www.wnp.pl/parlamentarny/sondaze/koalicja-europejska-pokona-zjednoczona-prawice-jest-nowy-sondaz,511.html