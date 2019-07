Kolejny skandaliczny wpis Mazguły: Kaczyński, jak się nie opanujesz będzie wojna!

Beno 4.7.19 19:18

Pogrom Kielecki. To nie tylko wydarzenie w Polsce. Również w innych krajach bloku wschodniego w tym czasie, a nawet w Jugosławii też odsunięto Zydów od władzy. Zrobili to sami komuniści i bardzo dobrze. Pan Mazguła o tym zapomniał; krótka pamięć. To raczej pan Mazguła powinien opanować swoje emocje, aby nie było wojny, a gdyby - nie daj Boże - do niej doszło, to wiadomo kto będzie agresorem. Byli funkcjonariusze, aparatczycy, partyjniacy i być może ich potomkowie mają to we krwi: walka klas, walka z Kościołem i ciągle marzą o jakiejś walce i straszą.