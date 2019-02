Kolejny skandaliczny artykuł w Jerusalem Post! Tym razem o ''nienawiści Polaków''

Żyję i jestem w stanie napisać ten artykuł, nie dlatego, że moja babcia przewidziała nazistowskie Niemcy, ale dlatego, że zrozumiała dekadę przed Holokaustem jak głęboko zakorzeniona jest u Polaków nienawiść do Żydów - to szokujące słowa dziennikarki "Jerusalem Post" Tovah Lazeroff relacjonującej szczyt bliskowschodni w Warszawie.

Swoim artykułem Lazeroff dołączyła do listy "opluwaczy" Polski, którzy nasilili działania poprzez izraelski dziennik.

"Od początku babcia była zakochana bez wzajemności w mieście i kraju, który był głęboko antysemicki. Żydzi byli traktowani jak obcy mimo iż żyli tu od niemal 1000 lat. Kilka miesięcy po ich przyjeździe uniewinniono Polaka oskarżonego o zabójstwo Żyda, co spotęgowało poczucie u żydowskiej społeczności, że nie jest bezpieczna a sprawiedliwości w sądach jest dla niej nieosiągalna. Babcia wspominała, że świętowano sprawcę za to, że zabił Żyda" - wspomina dziennikarka, jednocześnie twierdząc, że babcia marzyła o wyjeździe do Palestyny.