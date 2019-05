Kolejny ,,pucz'' przed wyborami? Hartwich: Panie Kaczyński, będziemy przeszkadzać!

– Polska naprawdę przez wiele lat była bardzo źle rządzona (…) Zastaliśmy Polskę po latach bardzo, ale to bardzo niedobrych rządów. Najpierw komunistycznych, a potem tak zwanej transformacji, która była bardzo źle przeprowadzona i w sposób skrajnie niesprawiedliwy dla społeczeństwa, także dla państwa. I my to naprawiamy i z całą pewnością naprawimy w tym stopniu, w jakim to się da naprawić – wyjaśniał.