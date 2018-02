Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości znowu się powiększył. Dołączył do niego poseł Mieczysław Baszko.

Poseł należy do partii Jarosława Gowina Porozumienie. Po jego dołączeniu do klubu PiS liczy on już 238 posłów.

Wcześniej, 20 stycznia poseł Baszko ogłosił, że odchodzi z PSL – chciał związać się z Porozumieniem Gowina.

dam/PAP,Fronda.pl