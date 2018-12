Kolejny muzyk w Sejmie? Popek Monster zakłada partię 'Młoda Polska'

"Ja mam k**a osobiście tego dość, dlatego robię to dla dobra moich dzieci, waszych dzieci i zajmuję się polityką i otwieram partię Młoda Polska"- zapowiedział. Popek to dość kontrowersyjna postać. Jest niesamowicie wulgarny, ma słabość do nietypowych metod "zdobienia" ciała (ma tatuaże nawet na gałkach ocznych), wywodzi się z patologicznej rodziny, przez większość życia tułał się po Polsce, nie ukończyl żadnej szkoły i publicznie chwali się, że nie przeczytał w życiu ani jednej książki,walczył na galach mieszanych sztuk walki, nieobce są mu problemy z prawem (wyemigrował do Wielkiej Brytanii, gdyż w Polsce ścigany był listem gończym. Później wydano za nim europejski nakaz aresztowania, który jednak uchylono w 2016 r., dzięki czemu Mikołajuw wrócił do kraju. Przed tą "przygodą" odsiedział siedem lat), a także ostre imprezy, nie tylko z alkoholem ale i z poważniejszymi substancjami. Swego czasu zarzucano mu demoralizację dzieci i młodzieży. Internet obiegł filmik, na którym widać uczniów jednej z podstawówek, bawiących się przy wulgarnej piosence Gangu Albanii, który Popek tworzył wraz z raperem Borixonem i producentem Robertem M. aka Rozbójnik Alibaba i to ten projekt przyniósł mu największą popularność. Raper w wulgarny sposób tłumaczył później rodzicom i nauczycielom, że przede wszystkim w ogóle nie powinni pozwolić, aby taki utwór znalazł się na dyskotekowej playliście, bo jego muzyka nie jest dla dzieci.