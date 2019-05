Kolejny ,,liberał'' chce podziału Polski na dwa kraje

Teraz podzielił się w mediach społecznościowych apelem, który wzywa do tego, by "podzielić nasz kraj na dwie Polski, zachodnią i wschodnią". W zachodniej mieliby żyć ci, którzy "chcą pracować", a we wschodniej ludzie "z kiełbasą w ręku, czekający na socjal". To podział na "gospodarny zachód i roszczeniowy wschód", stwierdza materiał, który rozpowszechnił Tyszkiewicz.