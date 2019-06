Kolejny ksiądz zrzuca sutannę. Oficjalnie to ,,urlop''

Stanislaw 26.6.19 13:20

On jednak wypiera się swoich dziewięciu lat kapłaństwa, które według niego było zakłamaniem.

Co się to dzieje z kapłanami? Nic nadzwyczajnego. Była zbyt słaba wiara w Boga na to mocne uderzenie, które kapłani otrzymali w trakcie medialnej nagonki. Czyniono wszystkich przestępcami i wielkimi grzesznikami. Grzechy niektórych ogłoszono (i to ustami niektórych pasterzy) grzechami Kościoła" . Kościół nazywano stajnia Augiasza, jakby pan Jezus nie uczynił Kościoła dla zbawienia grzeszników; jakby Kościół nie był owczarnia dla owiec zdrowych i chorych, które potrzebują leczenia, jakby nie był zasiewem pszenicy i kąkolu, który ma prawo rosnąc aż do źniw, jakby nie był siecią, zagarniającą ryby wszelkiego rodzaju, dobre i złe, jakby Kościół nie był tą Arką Noego, w której miały przetrwać zwierzęta różnego rodzaju.

I w tej nagonce na duchownych na na Chrystusową owczarnię uczestniczyli także niektóry "sprawiedliwi" duchowni oraz przedstawiciele hierarchii...

Wytrzymać to, było ponad możliwości ludzi słabej wiary, nie tylko duchownych, ale i świeckich.