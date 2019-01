Kolejny ksiądz ,,heretyk'': Nawracanie Żydów było błędem

nikt 22.1.19 11:08

Pomyśl logicznie . Gdyby Żydzi jako naród wybrany żył zgodnie z wolą Boga , to Bóg wysyłałby do nich swego Syna - by Ten na nowo ich nauczał jak żyć ? A skoro Jezus "okupił " winy całej ludzkości , to byłyby Objawienia Maryjne nawołujące do opamiętania się ludzkości . Kościół Rzymsko Katolicki solidnie namieszał .

Zamiast bezkrytycznie wierzyć w bzdury , to poczytaj sobie lepiej Biblię . To Uniwersalna Księga Życia .Przystępna dla każdego umysłu . W Niej każdy znajdzie odpowiedzi na swoje pytania .