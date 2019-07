Alojzy Cedzidlo 9.7.19 21:55

W Afryce zabili księdza , a u nas radocha . Do czego to doszło ........ Nie chce się wierzyć do czego nas doprowadziła ta nasz , tu Polska ,,cywilizacja " . Niedługo ,,dzielnicowo - podobni " będą domagać się oddania im Auschwitz do innego niż muzealny celów . Na bramie zmienią napis na Won , Raus pisiory i klechy . Gorzej będzie z kominami . Bo teraz Unia kazuje za kominy bulić . Z tęsknotą czekam na jesień .Wygrajcie wybory pisarze . Oczy wam sie otworzą .