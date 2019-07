Kolejny dziennikarz odchodzi z Wyborczej. ,,Poczułem, że doszedłem do ściany''

- Nie ma też co ukrywać, że ostatnio poczułem, że doszedłem do ściany, więc wkrótce spróbuje ją przeskoczyć w innym miejscu - wyznaje Michał Danielewski, zastępca szefa działu krajowego „Gazety Wyborczej” To kolejne rozstanie z "Gazetą Wyborczą" w ostatnich dniach.

Jak donosi portal Wirtualne Media, "tydzień temu na złożenie rezygnacji zdecydowała się dziennikarka działu krajowego Justyna Suchecka, miesiąc wcześnie to samo zrobił Zbigniew Pendel. Według danych ZKDP w kwietniu br. średnia sprzedaż ogółem „Gazety Wyborczej” wynosiła 85 974 egz., o 11 proc. mniej niż rok wcześniej."



- Czuję się ciut dziwnie, bo to kim jestem w sensie zawodowym, co potrafię i jak postrzegam dziennikarstwo zawdzięczam "Wyborczej", a osobliwie pracy z wybitnymi autorami i redaktorami, którzy zawsze tu pracowali i wciąż pracują. Nie ma też co ukrywać, że ostatnio poczułem, że doszedłem do ściany, więc wkrótce spróbuje ją przeskoczyć w innym miejscu - napisał na swoim facebookowym profilu Michał Danielewski