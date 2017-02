Kolejny donos na Polskę do KE! Zobacz, kto się podpisał

reklama

Po raz kolejny napisano list otwarty do Komisji Europejskiej, którego celem jest skarżenie się na polskie władze. Podpisało się pod nim wiele polskich stowarzyszeń czy fundacji.

Na liście znajdziemy m.in. Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy – w jego zarządzie zasiada m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar – informuje wpolityce.pl.

Poza nim we wspomnianym stowarzyszeniu znalazła się także Katarzyna Gonera, m.in. sędzia Sądu Najwyższego. Jest ona prezesem zarządu stowarzyszenia. Jak dodaje portal – trudno byłoby uwierzyć, że Gonera nie wiedziała o tym, jaki list stowarzyszenie sygnuje.

Dodatkowo, list do KE podpisał prawniczy think tank Instytut Prawa i Społeczeństwa. Jego prezesem jest były członek KRS, w której znalazł się po powołaniu go przez Bronisława Komorowskiego.

dam/wpolityce.pl,Fronda.pl



17.02.2017, 16:25