Kolejny cios w totalną opozycję!!! Rzecznik KRS zadowolony z reformy sądów

"Sądy były w specyficznej sytuacji. Następuje, w pewien sposób, ich demokratyzacja" powiedział Maciej Mitera komentując zmiany jakie następują w sądownictwie od czasu wprowadzenia nowej ustawy.

"Jeżeli tyle lat było to niedotykane, brak było woli politycznej albo była wola, ale z jakiś niedookreślonych czynników nie dokonano tego,a obecnie na naszych oczach to się staje, to musimy uzbroić się w cierpliwość" - pokreślił dr Mitera.

Rzecznik prasowy KRS wskazał, że patowa sytuacja jaka nastała obecnie przy Sądzie Najwyższym musi zostać rozwiązana poprzez decyzję prezydenta Andrzeja Dudy.

"Jest osoba sędziego Iwulskiego, no i teraz faktycznie dla jednych ta osoba jest prezesem, dla innych, powołując się na obowiazujące przepisy prawa, już jest sędzią w stanie spoczynku" - skomentował.

mor/300Polityka, Fronda.pl