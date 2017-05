Kolejne zatrzymania ws. afery reprywatyzacyjnej

reklama

Na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, w związku z tzw. aferą reprywatyzacyjną w stolicy, zatrzymano kolejne osiem osób. Wśród zatrzymanych są m.in. rzeczoznawcy oraz znani adwokaci.

O zatrzymaniach poinformowała Prokuratura Krajowa. Chodzi m.in. o działki przy Pałacu Kultury i Nauki. Jak wynika z ustaleń śledztwa, zatrzymani wyrządzili Skarbowi Państwa oraz spadkobiercom szkodę na ponad 46 mln zł.

Trzy osoby zostały już doprowadzone do siedziby Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Rzeczniczka PR, Anna Zimoląg nie ujawnia jednak terminu doprowadzenia pozostałych oraz personaliów wspomnianych trzech osób. Jak tłumaczy, po zakończeniu czynności prokuratura poinformuje o zarzutach i będzie to najwcześniej w piątek.

Przeszukano pomieszczenia zatrzymanych, między innymi kancelarie adwokackie. Wiadomo już, że zatrzymane osoby to: znany warszawski adwokat Andrzej M., dwoje adwokatów występujących jako kuratorzy spadkobierców nieruchomości - Grażyna K.-B. i Tomasz Ż., ojciec i syn zajmujący się skupowaniem roszczeń i praw do stołecznych nieruchomości – Maciej M. i Maksymilian M., dwóch rzeczoznawców majątkowych wpisanych na sądową listę biegłych – Michał Sz. i Jacek R. oraz Andrzej K.

Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA poinformował, że zatrzymania dokonali funkcjonariusze Biura w stolicy. Zarzuty zatrzymani usłyszą w siedzibie prowadzącej śledztwo i nadzorującej działania CBA Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.

Zdaniem prokuratury zatrzymani mają związek z reprywatyzacją nieruchomości przy warszawskim Placu Defilad, nieopodal PKiN, oraz przy ul. Twardej 8 i 10.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro informował wcześniej, że w tle dzisiejszych zatrzymań jest "wątek sądowy, polegający na ustanawianiu przez sąd kuratorów” w ramach reprywatyzacji. Jak przypomniał prokurator generalny, obecnie prowadzonych jest aż 150 śledztw ws. dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Kilku osobom już postawiono zarzuty, aresztowani zostali m.in. urzędnik stołecznego ratusza, Jakub R. i znany adwokat Robert N.

ajk/PAP, TVP Info, Fronda.pl

11.05.2017, 18:03