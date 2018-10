Kolejne zatrzymania w sprawie GetBack

Dziś rano na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, zatrzymano kolejne siedem osób zamieszanych w przestępstwa popełniane na szkodę spółki GetBack S.A.

Wśród zatrzymanych jest były wiceprezes zarządu spółki GetBack, dwóch byłych dyrektorów tej spółki, były asesor komorniczy i były komornik sądowy. Zatrzymania nastąpiły w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dotyczącym działalności spółki GetBack S.A.

W śledztwie pojawił się nowy wątek. Dotyczy on sieci spółek będących beneficjentami wielomilionowych nadużyć. zarządzanych przez dziś zatrzymane osoby. Według szacunków, do spółek tych trafiła kwota rzędu 120 mln zł, wyprowadzona z GetBacku pod przykrywką niekorzystnych umów. Zatrzymane osoby usłyszą zarzuty dotyczące m.in. popełnienia przestępstw nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym, które doprowadziły do wyrządzenia spółce GetBack S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.

Firma powstała w 2012 roku i zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami. W lipcu 2017 akcje GetBacku zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wiosną 2018 r. okazało się, że spółka ma problem z wykupem wyemitowanych obligacji korporacyjnych, których wartość szacowana jest na ponad 2,5 miliarda złotych, a liczba obligatariuszy- na przeszło 9 tysięcy.

Od kwietnia obrót akcjami firmy na giełdzie został zawieszony na wniosek KNF. Prowadzone jest również- przez warszawską Prokuraturę Regionalną oraz CBA- śledztwo dotyczące m.in. wyrządzenia szkody majątkowej o wielkich rozmiarach i podawania nieprawdy w raportach giełdowych. Zarzuty usłyszało już dziesięć osób. Siedem- m.in. były prezes GetBack, Konrad K., przebywa w aresztach.

Sprawę bada również UOKiK, który analizuje, czy przy sprzedaży obligacji korporacyjnych spółki przez banki oraz inne instytucje finansowe nie doszło do wprowadzenia klientów w błąd, na przykład poprzez zapewnienia, że produkt jest bezpieczny jak lokata bankowa.

yenn/IAR, Fronda.pl