Kolejne zabójstwo księdza w Afryce

Do tragedii doszło w Kiambu, w archidiecezji Nairobi, kiedy ks. John Njoroge Muhia wiózł samochodem do banku ofiary z niedzielnej Mszy. Czterech uzbrojonych bandytów na motocyklach, zmusiło go do zatrzymania samochodu, a następnie jeden z nich strzałem w pierś zabił duchownego.