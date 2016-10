Kolejne trzęsienie ziemi we Włoszech. Zniszczona bazylika św. Benedykta

reklama

Kolejne trzęsienie ziemi w centralnych Włoszech. Tym razem zatrzęsła się ziemia ok. 70 km na południowy wschód od Perugii.

Epicentrum znajdowało się w rejonie Nursji. Wstrząs dosłownie zrównał z ziemią Bazylikę św. Benedykta. Władze Włoch podają, że nie ma ofiar śmiertelnych, jednak wiele osób zostało rannych.

Mieszkańcy, przerażeni i w całkowitym szoku, zaczęli modlić się na ulicy.

-Musimy uspokoić ludzi. Modlitwa może pomóc. Nie możemy pozwolić, żeby ludzie szukali bliskich w niebezpiecznych rejonach. Dlatego jesteśmy blisko księdza – mówi do duchownego strażak

– Można było się spodziewać, że na pewno w tym rejonie prędzej czy później nastąpią kolejne wstrząsy, choć nie można tego dokładnie sprecyzować, kiedy – mówił na antenie TVP Info, prof. Jerzy Żaba, geolog z Uniwersytetu Śląskiego.

Rano o 7.41 w środkowych Włoszech znów zatrzęsła się ziemia. Trzęsienie o magnitudzie 6,5 w skali Richtera trwało około około minuty. Eksperci ostrzegają, że teraz dochodzić będzie do wstrząsów wtórnych. Mogą być ich setki, ale o coraz mniejszych magnitudach.

– Siła tego wstrząsu jest w pewnym sensie zaskakująca. A to dlatego, że poprzedziły je i to całkiem niedawno, w tym roku, w tym samym rejonie dwa wstrząsy, które powinny w jakimś stopniu, a nieraz i całkowicie rozładować naprężenia w skałach, które gromadziły się tam od jakiegoś czasu. Jeżeli nastąpiło tak silne trzęsienie ziemi, to wskazuje to, że te naprężenia w skałach ciągle drzemią – mówił na antenie TVP Info, prof. Jerzy Żaba, geolog z Uniwersytetu Śląskiego.



Geolog z Uniwersytetu Śląskiego przyznał jednocześnie, że geologom trudno przewidzieć, kiedy w tym rejonie ponownie dojdzie do trzęsienia ziemi. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że kolejne takie zjawisko w tym rejonie, to tylko kwestia czasu.

– Miejmy nadzieję, że te trzęsienie było już optimum tego ciągu trzęsień ziemi które obserwujemy już od miesięcy – dodał.

30.10.2016, 10:15