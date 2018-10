Kolejne taśmy. Tym razem o 400 mln złotych dla LOT i premiach ,,Donald o mało zawału serca nie dostał''

„No więc Donald o mało zawału serca nie dostał. To, co mówił o Budzanowskim, nie do powtórzenia. Szczęśliwie było to bardzo późno w nocy, więc nie mogli go zawołać, bo by go chyba zabił” - oto fragment rozmowy, która znajduje się na opublikowanej przez Onet taśmie z afery podsłuchowej w restauracji „Sowa i Przyjaciele”. Z jakiegoś jednak powodu jest to kolejny z fragmentów, który Onet pominął.

O sprawie informuje TVP.Info. Pisze, że Onet w swoim artykule pominął bardzo wiele fragmentów z niemal 3,5 h rozmów. Jeden z nich to rozmowa, w trakcie której były prezes PGE i oraz wieloletni przyjaciel Donalda Tuska Krzysztof Kilian mówi o przekazaniu PLL LOT 400 mln złotych. Oto przytoczony przez portal fragment rozmowy:

Morawiecki: …tak

Kilian:No więc Donald o mało zawału serca nie dostał. To, co mówił o Budzanowskim, nie do powtórzenia. Szczęśliwie było to bardzo późno w nocy, więc nie mogli go zawołać, bo by go chyba zabił. Następnego dnia się uspokoił, wszystko jest ok. To się jakoś rozjechało. A Donald nie wie jeszcze jednej rzeczy, o której ja wiem: że dzień po wzięciu tych 400 mln zł w PLL LOT wypłacono natychmiast premie, a dopiero w następnej kolejności…

Matuszewska: Z tych 400 mln…

Kilian:Zaspokojono roszczenia. Ale jeżeli ja o tym wiem, to znaczy, że 500 osób o tym wie. Rozumiesz?

Morawiecki: Zawsze tak jest w tym kraju…