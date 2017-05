Kolejne pęknięcie na linii Bruksela - Londyn. Theresa May oskarża!

reklama

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May oskarżyła brukselskich polityków o to, że celowo stosują groźby w trakcie negocjacji dotyczących Brexitu. Zdaniem premier May chcą w ten sposób wpłynąć na wynik nadchodzących wyborów na Wyspach.

Brytyjska premier mówiła, że niektórzy unijni politycy nie chcą, aby rozmowy dotyczące opuszczenia Unii Europejskiej przez jej kraj zakończyły się sukcesem. "W ciągu ostatnich kilku dni widzieliśmy jak trudne będą negocjacje" - mówiła Theresa May przed swoim biurem na Downing Street.

Wcześniej Komisja Europejska opublikowała projekt mandatu negocjacyjnego z Wielką Brytanią. Mandat negocjacyjny precyzuje ramy dla Komisji Europejskiej, która będzie prowadzić rozmowy z Londynem w imieniu krajów członkowskich. Dokument muszą zaakceptować unijni ministrowie 22 maja, a rokowania maja się rozpocząć w przyszłym miesiącu.

krp/IAR, Fronda.pl

3.05.2017, 19:24