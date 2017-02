NIK: Prezydent beztrosko przepłaciła remont mostu

reklama

Kolejne kłopoty prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Jak donosi portal Onet.pl, polityk może mieć problemy w związku ze sprawą remontu mostu Łazienkowskiego.

Najwyższa Izba Kontroli skierowała do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych zawiadomienie dotyczące nieprawidłowości dotyczących budowy mostu.

Według NIK mogło dojść do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. NIK zwracał uwagę na kwestie związane z Zarządem Dróg Miejskich, które podlegały właśnie Hannie Gronkiewicz-Waltz.

Jak możemy przeczytać w raporcie Najwyższej Izby Kontroli:

"ZDM niewłaściwie określił wartość zamówienia - na podstawie kosztorysów sporzą̨dzonych przez wykonawcę, zamiast na podstawie kosztorysu inwestorskiego, co było niezgodne z prawem zamówień publicznych. Według NIK, doszło do zawyżenia o 375,3 tys. zł wynagrodzenia kosztorysowego wykonawcy w odniesieniu do wartości robót. Jednocześnie zabezpieczenie wykonania umowy miało być niewystarczające. NIK wytyka także stołecznym urzędnikom 53-dniowe opóźnienie w uję̨ciu w księ̨gach rachunkowych dwóch faktur na roboty budowlane wartości ponad 10,5 mln zł, co stanowi naruszenie ustawy o rachunkowości".

emde/onet.pl

22.02.2017, 8:45