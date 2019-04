Kolejne groźby!!! ,,Matury są zagrożone. Mówię wprost''

Wciąż trwa ogólnopolski strajk nauczycieli. Końca, póki co, nie widać, a matury coraz bliżej. Po raz kolejny pojawiają się też groźby dotyczące zagrożenia ich organizacji. Tym razem to Grzegorz Sikora z Forum Związków Zawodowych w rozmowie z Onetem stwierdził:

„Temperatura sporu i determinacja jest tak wysoka, że na dzień dzisiejszy wszystko to zmierza do konfrontacji na ogromną skalę”.

Do przyszłego tygodnia uczniowie podchodzący do egzaminu dojrzałości powinni już mieć wystawione świadectwa oraz być zaklasyfikowani. Konieczne jest jednak posiedzenie rady klasyfikacyjnej, co może uniemożliwić strajk. Wtedy to uczniowie nie będą mgli podejść do matur i – w konsekwencji – będą zmuszeni poprawiać cały rok.