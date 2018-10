Kolejne 'cuda' nad urną? Znikające i 'rozmnożone' karty...

0d kilku godzin napływają niepokojące doniesienia w sprawie "cudów" nad urnami. Mowa m.in. o sytuacjach z niektórych warszawskich komisji, gdzie... wyjęto z urn więcej kart niż było uprawnionych do głosowania!

Podczas kolejnej konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej dziennikarze żądali wyjaśnień. Przedstawiciele PKW uspokajali i zapewniali, że protokoły przesłano do ponownej weryfikacji. Komisja nie wykluczyła jednak błędów w dokumentach.

W sieci już od kilku godzin krążą informacje na temat rażących rozbieżności w protokołach pomiędzy wydaną liczbą kart do głosowania, ogólną liczbą uprawnionych do głosowania a liczbą kart, które wyjęto z urn wyborczych.

Jeden z użytkowników Twittera opisał całą sprawę. Wymienił przykładowe komisje warszawskie, w których doszło do takiej sytuacji:

"Na pewno nie było 100 proc. frekwencji. Nie była też uruchamiana 10 proc. rezerwa kart do głosowania. Stąd wiemy, że nie było takiej frekwencji. Protokoły zostały przekazane jeszcze raz do weryfikacji"- podkreślili przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej.

Do szokujących sytuacji dochodziło nie tylko w Warszawie. W Olsztynie w jednej z komisji wyborczych zginęło prawie 400 kart!

"Czy zostały one użyte w wyborach, okaże się po podliczeniu wyników we wszystkich obwodowych komisjach w mieście"- oświadczył dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie Piotr Sarnacki. Jak dodał, chodziło wyłącznie o karty do głosowania na prezydenta miasta.