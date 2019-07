Kolejna wpadka IKEI. Wymazali kobiety

JONASIK 1.7.19 17:21

Jaka wpadka?

Jak hipokryzja.

To jest zwykłe dostosowanie produktu/informowania o produkcie do lokalnych zwyczajów.

Na podobnej zasadzie to, że sklepy jakieś firmy są otwarte w niedzielę w jednym kraju, a w drugim są zamknięte, nie jest żadną wpadką czy hipokryzją. Podobnie to że w jednym kraju sprzedaję się wódkę, a w innym nie. W jednym reklamuje się marihuanę w innym nie, itp, itd.

A Arabii Saudyjskiej nie publikuje się zdjęć gołych kobiet (z tym, że oni inaczej postrzegają goliznę)

My zresztą też mamy podobnie, w Polsce gołe biusty gorszą, a np. w Szwecji niekoniecznie.