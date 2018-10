Kolejna ŚMIERTELNA OFIARA dzikiej reprywatyzacji!!!

"Nareszcie powstał organ, który zajął się nami, biednymi, zniszczonymi przez reprywatyzację. Niech mi dadzą wrócić, skąd przyszłam" – mówiła we wspomnianym reportażu TVP. Komisja Weryfikacyjna we wrześniu ubiegłego roku uchyliła co prawda decyzję zwrotową w sprawie nieruchomości przy Poznańskiej. Szef komisji, wiceminister Patryk Jaki zastrzegł jednak, że lokatorzy, którzy stracili mieszkania mogą wcześniej liczyć na należne im odszkodowania niż zwrot nieruchomości i powrót do dawnego lokalu. Mieszkania w kamienicy praktycznie przestały bowiem istnieć. Zostały po nich gołe, ceglane ściany. To właśnie ten widok doprowadził byłą lokatorkę do ataku serca.