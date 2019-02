Kolejna rozprawa w procesie Piniora

Sąd przez ponad pięć godzin odsłuchiwał nagrania rozmów telefonicznych będące dowodami w sprawie Piniora. Chodzi nie tylko o rozmowy Piniora i Wardęgi, ale też te, które prowadzili oni ze współoskarżonymi biznesmenami Tomaszem G., Krystianem S. i Albinem M. Były senator trzykrotnie wnioskował o zapisanie w protokole, że z jego ust pada słowo "pożyczyć", dwukrotnie składał też deklarację, że nagrania są w jego ocenie zmanipulowane przez CBA oraz prokuraturę, co stanowi próbę "kryminalizacji opozycji politycznej".

Śledztwo w tej sprawie prowadził Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Byłemu senatorowi zarzuca się przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie co najmniej 40 tys. zł w zamian za załatwienie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie korzystnego rozstrzygnięcia sprawy Tomasza G., biznesmena inwestującego na Dolnym Śląsku. Do popełnienia tego przestępstwa miało dojść w roku 2015 r. Asystent byłego senatora, Jarosław Wardęga, został oskarżony o współudział.