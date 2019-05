Kolejna profanacja tęczowych barbarzyńców!

Największe oburzenie wywołuje grafika z Marianem Rejewskim, urodzonym w Bydgoszczy wybitnym kryptologiem. To właśnie Rajewski w 1932 roku złamał szyfr Enigmy, najważniejszej maszyny szyfrującej używanej przez hitlerowskie Niemcy. To dzięki jego umiejętnościom możliwe było odczytanie zaszyfrowanej korespondencji niemieckiej, co w znaczący sposób przyczyniło się do wygrania II wojny światowej przez aliantów.