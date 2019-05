Kolejna organizacja żydowska potępiła atak na polskiego ambasadora

- Przemoc w stosunku do dyplomaty jest absolutnie nie do zaakceptowania. Atak na ambasadora Magierowskiego jest skandaliczny - powiedział dyrektor wykonawczy Komitetu David Harris. Podkreślił jednak, że nie można pozwolić na to, by incydent stał się powodem do zaognienia dwustronnych relacji. - Kontynuacja dialogu między izraelskimi i polskimi władzami jest kluczowa dla rozwiązania wszelkich kwestii spornych, a także dla wzmacniania wieloletnich, silnych i obustronnie korzystnych relacji polsko-izraelskich - dodał dyrektor wykonawczy Komitet Żydów Amerykańskich.