Kolejna obietnica PiS spełniona! 500 Plus dla każdego dziecka!

Cogito ergo sum 14.6.19 19:03

To, co dobre dla polskich rodzin z dziećmi jest niekorzystne dla opozycji. Wielokrotnie to artykułowali. Oni nie są w stanie wznieść się ponad swój interes partyjny. Od pewnego czasu już jedzą tę żabę ale niechętnie. Jak długo można działać na szkodę własnego społeczeństwa