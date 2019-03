Kolejna konwencja,kolejne ataki: PiS, PiS, wstrętny PiS

Platforma Obywatelska nie ma pomysłu na to, jak wrócić do władzy. Najlepiej dowodzą tego kolejne konwencje, których temat przewodni jest zawsze ten sam – oskarżanie, oczernianie i atakowanie Prawa i Sprawiedliwości. Nie inaczej było dziś we Wrocławiu, gdzie Grzegorz Schetyna zapowiadał złożenie… kolejnego wotum nieufności wobec ministra rządu PiS. Tym razem chodzi o minister edukacji narodowej Annę Zalewską.