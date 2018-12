Kolejna HUCPA totalnych! Premier prosi o wotum zaufania

W piątek Sejm będzie debatował nad wnioskiem o wotum nieufności dla rządu Mateusza Morawieckiego. Lider Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna zapowiadał to już w październiku, teraz znana jest data głosowania.

Rozpoczęte dziś obrady Sejmu miały trwać dwa dni (środa- 12 i czwartek- 13 grudnia), ostatecznie jednak przedłużono je do piątku, 14 grudnia. To wówczas parlament zajmie się wnioskiem opozycji.

"Sejm, Wysoka Izba, jest emanacją woli narodu. To od decyzji Sejmu zależy, czy będzie mandat do kontynuacji reform. Dlatego za chwilę zwrócę się do Marszałka Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania, aby Wysoka Izba mogła wyrazić swoje zdanie, czy ma być kontynuowany program zmian, które zaproponowaliśmy"- powiedział szef polskiego rządu. W trakcie wystąpienia Morawieckiego na sali zapanowało wielkie poruszenie.