Kolejna hucpa KOD! Przepraszają Francję za to, że Polska nie kupi Caracali...

reklama

Manifestacja KOD pod pomnikiem Napoleona. Źródło zdjęcia: youtube reklama

Polska znajduje się na drugim miejscu na całym świecie pod względem wolności wypowiedzi i chyba jedynie to tłumaczy funkcjonowanie takiego bytu, jak Komitet Obrony Demokracji. Trybunał Konstytucyjny elektryzuje Polaków i media już coraz mniej, jednak co jakiś czas pojawiają się inne "gorące tematy". Jak nie aborcja, to caracale i rzekoma obraza Francuzów przez wiceministra obrony, Bartosza Kownackiego.

Manifestacje Komitetu Obrony Demokracji są coraz bardziej groteskowe i coraz mniej liczne. To jednak w niczym nie przeszkadza najwytrwalszym "obrońcom demokracji". Wczoraj garstka działaczy KOD zebrała się pod pomnikiem Napoleona w Warszawie.

"Polacy przepraszają za Macierewicza, widelce przepraszają za Kownackiego", to hasło pikiety, która odbyła się 17.10.2016 roku, a którą zorganizował warszawski Komitet Obrony Demokracji.

Spotkaliśmy się pod pomnikiem Napoleona na pl. Powstańców Warszawy po to, żeby okazać nasz sprzeciw wobec psucia, przez chwilowo rządzącą ekipę, polsko - francuskich relacji.

Chcemy powiedzieć naszym francuskim przyjaciołom: Przepraszamy.

Nasze przeprosiny opakowaliśmy we francuską flagę i okrasiliśmy francuską piosenką. Słowem rymowanym wsparł nas Konrad Materna a francuską nutą nasi KODowi frankofile."- piszą organizatorzy wydarzenia.

Mimo słabej frekwencji, jesteśmy pod wrażeniem inwencji niektórych uczestników. Jeden z działaczy KOD założył nawet na głowę miniaturkę śmigłowica "caracal"...

Powstaje jednak pytanie, czy dość nieliczna wesoła gromadka nie przesadza nieco, wypowiadając się w imieniu ogółu Polaków. I kiedy sam KOD, jako KOD właśnie, a nie "Polacy", przeprosi nasz naród. I nie za ministrów Macierewicza czy Kownackiego, ale za samych siebie. Za skłócanie narodu, szczucie i podburzanie... A może warto zapoznać się z wypowiedziami ekspertów na temat śmigłowców od francuskiej firmy Airbus Helicopters. W ubiegłym roku nawet ci raczej przychylni poprzedniemu rządowi nie wypowiadali się o caracalach zbyt pozytywnie...

Powyższe wideo wskazuje, że twórcom i aktorom współczesnych polskich komedii i polskim kabaretom może grozić bezrobocie...

JJ/Fronda.pl

18.10.2016, 9:45