Kolęda 'Cicha noc' rozbrzmiewa dziś od Alaski po tropikalne dżungle

"Cicha noc" to jedna z najsłynniejszych i najpiękniejszych kolęd na świecie. Powstała przeszło 200 lat temu, a jej historia jest naprawdę niezwykła.

Tekst kolędy przetłumaczono na, uwaga, 300 języków. To oznacza, że śpiewa ją cały świat od Alaski, po odległe gorące tropikalne kraje. Badania pokazują, że w wielu krajach, np. w Niemczech jest to ulubiona kolęda.

Tekst kolędy napisał w 1816 roku austriacki ksiądz Joseph Mohr. Co ciekawe, badacze odkryli to dopiero 180 lat później, gdy odnaleziono stare notatki księdza Mohra potwierdzające, że to on był autorem "Cichej nocy".

Co ciekawe, kolęda powstała nieco... przez przypadek. Mohr pierwotnie nie napisał jej bowiem jako pieśni, ale jako wiersz. Jednak pewnego roku w Boże Narodzenie w jego kościele popsuły się organy, toteż nakazał organiście szybkie skomponowanie muzyki do tekstu, tak, aby można było zaśpiewać pieść z wykorzystaniem chóru. Tak oto w pośpiechu i z potrzeby chwili powstała najpopularniejsza kolęda świata.

Później po kilku latach kolęda została nieco zapomniana, ale po 1832 roku, kiedy to zaśpiewano ją publicznie w Lipsku, rozpoczęła się jej wielka kariera, najpierw w krajach niemieckojęzycznych, a potem we wszystkich innych. Dziś "Cichą noc" zna każde dziecko i niejeden z nas zaśpiewa ją dziś przy wigilijnym stole.

emde/dw.com.pl

24.12.2016, 13:30