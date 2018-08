W polskim prawicowym internecie od pewnego czasu krążą filmy pokazujące adeptów islamskiego sufizmu podczas bardzo specyficznych obrzędów. Jak się podkreśla, oto przykład, że integracja między naszymi kulturami naprawdę nie jest możliwa.

To prawda! Ale... chwila, moment... mamy wrażenie, że coś takiego już widzieliśmy? A nawet coś gorszego - i to w Polsce. Ot, choćby Czarne Protesty... To dopiero jest inna cywilizacja!!!

Porównajcie sami...