Koenzym Q10 czyli wielki sekret dobrego zdrowia

Koenzym Q10 odgrywa kluczową rolę w mitochondrialnym łańcuchu oddechowym, czyli centrum wytwarzania energii niezbędnej do pracy każdej komórki organizmu. Dodatkowo działając, jako przeciwutleniacz, zmiata wolne rodniki tlenowe zapobiegając uszkodzeniom białek, lipidów i DNA oraz przyczynia się do regeneracji innego silnego antyoksydanta - Witaminy E. Ponad to koenzym Q10 wykazuje bezpośrednie działanie stabilizujące błony komórkowe. Działanie to jest wynikiem jego interakcji z białkami błonowymi, co czyni błony komórkowe bardziej odporne na działanie czynników szkodliwych oraz zapobiega wypływowi z komórki ważnych składników (magnez, potas, wapń) niezbędnych do jej pracy.