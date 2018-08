KODziarze zorganizowali... defiladę! Krzyże w koszulkach z napisem 'Konstytucja'

Niektórym bardzo nie podobała się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego, która w ubiegłym tygodniu przyciągnęła tłumy Polaków. Choć to wydarzenie organizowały wcześniej również poprzednie rządy, defilada na 15 sierpnia nie budziła tak negatywnych emocji pewnych środowisk.

Działacze Komitetu Obrony Demokracji postanowili połączyć ból tylnej części ciała z powodu sukcesu "pisowskiej" defilady z krucjatą w obronie konstytucji. Zorganizowali więc swoją własną defiladę. O frekwencji choćby zbliżonej do tej na Święcie Wojska Polskiego mogli pomarzyć, ale jednak zwracali na siebie uwagę. Uczestnicy Defilady Konstytucji nieśli polskie flagi, a także... coś, co przypominało drewniane krzyże, "ubrane" w charakterystyczne koszulki z napisem "KonsTYtucJA". Co najśmieszniejsze, relacja z tego raczej średnio racjonalnego wydarzenia została opublikowana na facebookowym profilu "Racjonalna Polska".

Defiladę Konstytucji relacjonował Włodek Ciejka, dziennikarz obywatelski związany ze środowiskami obecnej opozycji. Ciejka zastanawiał się, co mają symbolizować niesione przez uczestników "artefakty". Czy może chodzi o "ukrzyżowanie" Konstytucji? Niekoniecznie. W pewnym momencie do kamery podszedł pewien mężczyzna, który zaczął tłumaczyć, że działacze KOD poubierali w koszulki "KonsTYtucJA" nie krzyże, ale "strachy" na wróble.

"Czyli straszymy Konstytucją?"-podsumował Ciejka.

Media społecznościowe obiegły również zdjęcia z wydarzenia.

Defilada dotarła m.in. pod Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Co z tego, że w tej wielkiej tragedii zginęli również ludzie, którzy z PiS-em mieli tylko tyle wspólnego, że 10 kwietnia 2010 r. lecieli do Katynia wraz z prezydentem wybranym z tej właśnie partii...

Na defiladzie nie zabrakło również "gwiazdy" spotkań z kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy, Patrykiem Jakim. Pani Magdalena, znana wśród internautów jako "Ruda z KOD", słynie nie tylko z tego, że pojawia się niemal na wszystkich antyrządowych manifestacjach, ale również z agresywnego zachowania.

yenn/Facebook, Twitter, Fronda.pl