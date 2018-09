KODziarze na rozpoczęciu roku szkolnego. Tak zgasiła ich wicepremier Szydło!

Wicepremier Beata Szydło przyjechała dziś do Pcimia na rozpoczęcie roku szkolnego w SP nr 1 im. Królowej Jadwigi oraz gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II. Na uroczystości z udziałem byłej szefowej polskiego rządu. Nie zabrakło działaczy KOD.

Okrzyki "wolność, równość, demokracja" nie pozostały bez odpowiedzi wicepremier.

"Proszę państwa, żebyście jeszcze chwilę wytrzymali. Dzieci rozpoczną rok szkolny, a potem my, dorośli, możemy ze sobą po prostu spokojnie rozmawiać. Jeżeli państwo to uszanujecie, będziemy wam wszyscy bardzo wdzięczni"- powiedziała polityk do protestujących w koszulkach "KonsTYtucJA".

W rozmowie z dziennikarzami Beata Szydło stwierdziła, że to, co się stało, nie mieści się jej w głowie. Była premier poinformowała, że wchodząc do szkoły na uroczystości, poprosiła protestujących, aby zaczekali. Obiecała porozmawiać z nimi po wyjściu.

"Idąc do szkoły, poprosiłam tych państwa, żeby zaczekali, że wychodząc porozmawiam z nimi, ale żeby pozwolili dzieciom spokojnie cieszyć się rozpoczęciem roku szkolnego. Nie chcieli tego zrobić"- powiedziała polityk. Wicepremier oceniła, że protestujący KODziarze to "niegrzeczni dorośli".

"Być może szkoły, do których chodzili, nie dały im dobrego wychowania"-zastanawiała się Szydło.

