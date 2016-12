KODziarze bronią mediów, atakując brutalnie... dziennikarza

reklama

Fot. YouTube reklama

Pod Sejmem podczas wczorajszego protestu KOD byli także dziennikarze, w tym z TVP.Info. Protestująca opozycja oraz KOD, która rzekomo walczy o wolność prasy, zaatakowała… dziennikarza.

Przemysław Toczek, relacjonujący wydarzenia spod Sejmu mówił wprost:

„Tłum zebrał się ze względu na obecność naszej telewizji (…)Spotykamy się tutaj zdecydowanie z agresją”

Manifestanci usiłowali zakrzykiwać dziennikarzy, aby ci nie mogli przeprowadzić relacji spod Sejmu.

„To reakcja na to, że my próbujemy robić relacje i pokazać dokładnie to, co dzieje się przed Sejmem.” – dodał Toczek.

dam/TVP.Info,Fronda.pl

17.12.2016, 10:50