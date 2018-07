KODomici założyli na pomnik Prezydenta Lecha Kaczyńskiego koszulkę z apelem do Andrzeja Dudy

Antypolskie kodziarstwo w Szczecinie znieważyło pamięć prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pomnik tego wybitnego Polaka stojący w tym zachodniopomorskim mieście ubrano w koszulkę z apelem do prezydenta Andrzeja Dudy. ,,Kon-sty-tuc-ja, Jędrek!'' - napisano, w ewidentny i haniebny przy tym sposób szargająć postać tragicznie zmarłego prezydenta.

Tą akcją niesławny Komitet Obrony Demokracji pochwalił się sam, publikjąc zdjęcie na Twitterze. Dodano do tego napis: ,,Prezydent Lech Kaczyński z wiadomością dla Andrzeja Dudy, czy do byłego pracownika to dotrze?"

Nie wiemy, jakie stanowisko zajmowałby dziś śp. Lech Kaczyński w szczegółowych sporach o reformę sądownictwa. Jest jednak szczytem kodziarskiej, lewackiej bezczelności, w ten sposób wykorzystywać jego postać. Tymczasem według kodziarstwa akcja była ,,fajna i sympatyczna'' oraz wniosła ,,pozytywny przekaz''.

Koszulka wisiała na pomniku przez około godzinę. Zawieszono ją w środku nocy. Pomnik stanął w Szczecinie przy siedzibie Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ "Solidarność" w czerwcu tego roku.