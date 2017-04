KOD toczy 'wojnę hybrydową na billboardy' z PiS

reklama

Na wylotówce z Warszawy pojawiły się billboardy, na których czytamy „Wyborco PiS! Nie jest ci wstyd?”. Politycy zapowiadają rozmowy z prawnikami.

Nie sposób nie zauważyć wspomnianych tablic. W rozmowie z Superstacją senator Jak Maria Jackowski zapowiedział, że sprawą zajmą się prawnicy. Mecenas Bartosz Graś twierdzi jednak, że PiS nie może nakazać usunięcia billboardu.

To samo hasło w ubiegłym roku pojawiało się na słupach ogłoszeniowych. Znalazły się one w Kielcach oraz we Wrocławiu. Dokonano także ataku hakerskiego na stronę piswroclaw.pl. Nie wiadomo póki co, kto stał za wywieszeniem plakatów.

dam/wp.pl,Fronda.pl

26.04.2017, 9:47