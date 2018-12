KOCHAM flaczki po warszawsku!!!

składniki ( na ok 2 l zupy) : - 1 kg świeżych lub mrożonych flaków wołowych (są wyczyszczone, pokrojone i lekko obgotowane) - ok. 1,30 dag wołowiny z kością lub samych kości wołowych lub pół na pół wołowiny z kurczakiem - 4 duże marchewki - 4 pietruszki - duży kawałek selera - por - duża cebula - kilka kulek ziela angielskiego, 3 liście laurowe, 5 kulek czarnego pieprzu - czarny, świeżo zmielony czarny pieprz, ostra papryka, słodka papryka, starta gałka muszkatołowa (ok. 1/4 łyżeczki), mielony imbir (ok. pół łyżeczki), majeranek, sól zasmażka: - półtorej łyżki masła - dwie łyżki mąki

Mięso oraz warzywa, wyjąwszy jedną marchew, pietruszkę i cebulę, włożyć należy do garnka i zalać zimną wodą. Dodajemy następnie liście laurowe, ziele angielskie oraz pieprz czarny. Gotujemy, po zagotowaniu zmniejszamy ogień. Nie dodajemy soli.

Pozostałej nam cebuli nie obieramy, ale kroimy ją na pół i opalamy nad gazem lub na patelni bez tłuszczu. Dodajemy do garnka. Na małym ogniu gotujemy przez dwie godziny. Dopiero pod koniec solimy do smaku, na przykład dwoma łyżeczkami.

Tymczasem należy flaki wypłukać, zalać wodą i zagotować. Gotujemy przez 10 minut. Potem powtarzamy proces - odlewamy wodę, zalewamy nową, gotujemy, wypłukujemy... Wreszcie flaki dodajemy do wywaru warzywnego i gotujemy przez 40 minut, do całkowitego zmiękczenia flaków. 10 minut przed końcem dodajemy startą marchewkę i pietruszkę. Wreszcie wyjmujemy mięso i warzywa, przyprawiamy - pieprz, papryka, gałka muszkatołowa, imbir, majeranek, co kto lubi.

Jemy albo tak, albo z dodaną zasmażką. Zasmażkę przygotowujemy: rozgrzewając masło i dodając mąkę na patelni, aż rzecz zbrązowieje.