Kocham babki ziemniaczane, a najbardziej te

Boczek, kiełbasę i cebulę pokroiłam w kostkę. Na rozgrzaną suchą patelnię włożyłam boczek - smażyłam ok 5 min na średnim ogniu. Po 5 - u minutach dodałam kiełbasę. Smażyłam aż okrasa ładnie sie zrumieniła. Do wysmażonych wędlin dodałam cebulę - zeszkliłam. Ziemniaki starłam na drobnych oczkach - odlałam nadmiar wody. Dodałam jajka, śmietanę, kaszę, majeranek, sól, pieprz, czosnek przeciśnięty przez praskę i letnią okrasę. Wszystkie składniki dokładnie wymieszałam. Formę o pojemności 1,5 l wysmarowałam masłem i obsypałam tartą bułką. Przełożyłam masę ziemniaczaną do formy. Wyrównałam wierzch. Piekłam 1,5 h w nagrzanym piekarniku do180 - u st z grzałką góra - dół. Babkę ziemniaczaną lubię bardzo pokrojoną w plastry ok 1,5 cm grubości i podsmażoną z obu stron na rumiano.