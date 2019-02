Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Jak w Holandii zaniknęła chrześcijańska wiara

Jeszcze w latach 50. XX wieku 90 proc. Holendrów było pobożnymi chrześcijanami. Dziś kraj tulipanów to jedno z najbardziej zsekularyzowanych miejsc na świecie. O tym, jak do tego doszło, pisze na łamach tygodnika ,,Do Rzeczy'' ks. prof. Andrzej Kobyliński.

Według ks. Kobylińskiego wykorzystywanie seksualn dzieci w Holandii było problemem obejmującym bardzo wiele dziedzin życia i liczne instytucje. Dostrzeżono go dopiero w połowie lat 80., a w 1992 roku rząd zreformował prawo karne, zapewniając lepszą ochronę dzieci i młodzieży przed molestowaniem. W 1995 roku Kościół powołał organizację "Pomoci Sprawiedliwość", która miała rozpatrywać skargi dotyczące molestowania seksualnego osób nieletnich – przed duchownych i świeckich – w instytucjach należących do Kościoła katolickiego. Nie był to koniec reform. ,,W 1998 r. zostały przyjęte zasady regulujące kwestię zgłaszania przez władze kościelne przypadków pedofilii klerykalnej odpowiednim organom śledczym państwa holenderskiego. W 2007 r. procedura rozpatrywania skarg dotyczących wykorzystywania seksualnego została rozszerzona na wszystkie kategorie osób, które wykonywały jakąkolwiek pracę, odpłatną czy nieodpłatną, w różnego rodzaju instytucjach należących do Kościoła katolickiego'' - pisze ks. prof. Andrzej Kobyliński.