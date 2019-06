Kobiety w polityce to same pozytywy! Jadwiga Wiśniewska na Szczycie Kobiet w Tokio

WPL to globalna sieć polityków, a jej misją jest zwiększenie liczby i wpływu kobiet na kierownicze stanowiska polityczne. Współorganizatorem Szczytu jest Izba Reprezentantów Japonii, a konkluzje ze szczytu zostaną przedstawione głowom państw i szefom rządów na szczycie G20, który odbędzie się 28-29 czerwca w Osace.

Jadwiga Wiśniewska podkreśla, że jakość sprawowania władzy i rządów wzrasta wraz z większą obecnością kobiet na najwyższych stanowiskach politycznych. Zwraca uwagę na fakt, że aktualnie tylko mniej niż 10% szefów państw i rządów oraz tylko około 24% parlamentarzystów to kobiety”. Z kolei Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Bank Światowy wskazują, że kraje z większą liczbą kobiet na stanowiskach politycznych przywódców inwestują więcej w zdrowie i edukację, co w konsekwencji przekłada się na większe zaufanie publiczne do polityków.